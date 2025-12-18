Roban Dinero de Cajero Automático del Banco del Bienestar en Montemorelos, Nuevo León

Durante la mañana de este jueves 18 de diciembre se registró el robo de dinero en efectivo en cinco gavetas de un cajero automático del Banco del Bienestar en el municipio de Montemorelos, Nuevo León. El atraco movilizó a las autoridades de seguridad hasta el punto.

Las empleadas fueron quienes se percataron del robo al llegar en la mañana para iniciar su jornada laboral en la sucursal del Banco del Bienestar que se ubica en la colonia José María Morelos. Tras ver que el cajero automático se encontraba destrozado, las trabajadoras dieron aviso a la Policía de Montemorelos.

Al arribar los elementos de la Policía de Montemorelos confirmaron que el cajero automático presentaba daños y las cinco gavetas con dinero en efectivo habían sido extraídas. Hasta el momento, las autoridades federales no han especificado el monto total de los billetes robados en el Banco del Bienestar.

La zona fue acordonada por varias horas para llevar a cabo la investigación correspondiente, determinar cómo ocurrió el robo y dar con el paradero de él o los presuntos responsables. El personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León es quien se encuentra a cargo del caso para continuar con las indagatorias.

Se exhorta a los adultos mayores tomar sus precauciones cuando acudan a cobrar su pensión a los Bancos del Bienestar. En esta ocasión, el atraco se dio cuando no había personas de la tercera edad intentado retirar dinero en el sitio.

