Perrita Corre Maratón de 42 Kilómetros en Monterrey y se Vuelve Viral: Buscan que sea Adoptada

Una perrita callejera se robó el corazón de cientos de corredores y espectadores luego de ser vista acompañando a los participantes durante el recorrido un maratón en Monterrey, donde logró avanzar prácticamente los 42 kilómetros del evento.

Desde los primeros tramos de la competencia, corredores comenzaron a notar la presencia del lomito, quien corría a buen ritmo junto a los atletas. A lo largo del trayecto, fue vista en distintos puntos del circuito, lo que confirmó que no se trató de una aparición momentánea, sino de un esfuerzo continuo durante el maratón.

Imágenes y videos del momento no tardaron en circular en redes sociales, donde usuarios la bautizaron como la “Perrita Maratonista” y destacaron su resistencia, energía y determinación. Muchos participantes incluso le ofrecieron agua y ánimos durante el recorrido.

“Perrita Maratonista”es resguardada en Parque Fundidora

Tras la viralización de la historia, la perrita fue buscada por varios días, localizada y resguardada en el área del Parque Fundidora, donde recibió atención para evaluar su estado de salud luego del intenso esfuerzo físico. De acuerdo con la información disponible, se encuentra estable y bajo observación.

La historia generó una ola de reacciones positivas y mensajes de apoyo, así como el interés de varias personas por brindarle un hogar. Autoridades y personal involucrado buscan que pueda ser adoptada de manera responsable una vez que concluya su revisión médica.

