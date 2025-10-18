Despiden a Chicles en Tijuana; Realizaron su Última Carrera y un Mural

Entre aplausos, lágrimas y muestras de cariño, Tijuana despidió a Chicles, el perro corredor que se convirtió en símbolo de la comunidad deportiva local. Su despedida se llevó a cabo en las instalaciones del CREA, donde su cajita con cenizas recorrió simbólicamente 400 metros acompañada por corredores que decidieron rendirle un último homenaje.

El emotivo recorrido representó la última carrera del can, quien durante años acompañó a cientos de deportistas en sus entrenamientos y competencias. Los asistentes, muchos de ellos corredores que compartieron pista con Chicles, participaron en silencio, algunos portando playeras o fotografías en su memoria.

Develaron un mural en honor a Chicles en Tijuana

Durante la ceremonia, el ambiente estuvo marcado por el respeto y la nostalgia. Los presentes reconocieron el vínculo que el perro logró construir con la comunidad, convirtiéndose en un emblema del compañerismo y la alegría que caracterizaban sus apariciones en los eventos deportivos de la ciudad.

A mitad del homenaje, la cajita con las cenizas de Chicles fue trasladada a Calle 11, donde se realizó la develación de un mural en su honor. En el lugar se reunieron corredores, vecinos y admiradores del perrito para dedicarle unas palabras y recordar los momentos que lo hicieron tan querido en Tijuana.

Realizarán un monumento conmemorativo para Chicles

Posteriormente, las cenizas fueron depositadas en el sitio donde se planea levantar un monumento conmemorativo. De acuerdo con lo informado durante el evento, en ese mismo espacio también se tiene contemplada la creación de un refugio para perros y gatos en situación de calle, con el propósito de mantener vivo el legado solidario de Chicles.

El homenaje cerró con una ronda de aplausos y mensajes de despedida para Chicles, el perro maratonista, pero su historia continuará presente en la memoria colectiva de Tijuana, ciudad que lo adoptó como uno de los suyos y que hoy lo recuerda no solo como un perro, sino como un símbolo de unión y esperanza.

