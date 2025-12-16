Reportan Apagón en el Centro de Monterrey; ¿Qué Avenida se Encuentra Afectada?

La tarde de este martes 16 de diciembre diversos locatarios reportaron un apagón masivo sobre la avenida Madero en el Centro de Monterrey. En el sitio se encuentran Policías y Tránsitos de Monterrey debido a que luminarias y semáforos se encuentran apagados, poniendo en riesgo a los ciudadanos.

Noticia relacionada: Se Incendia Casa por Veladora en el Centro de Guadalupe, Nuevo León

Este apagón surge en plena hora pico y mientras cientos de ciudadanos se encontraban realizando compras navideñas, lo que generó un caos en calles. Sobre la avenida Madero se registró intenso tráfico, ya que en este punto los semáforos se encontraban apagados.

Elementos de vialidad de Monterrey comenzaron a dar apoyo en diversos cruces peatonales debido a que los ciudadanos no podían cuzar la calle. Además de la avenida Madero también se vieron afectadas calles como Colegio Civil, avenida Benito Juárez, Emilio Carranza y avenida Cuauhtémoc.

Diversos negocios optaron por cerrar sus instalaciones, lo que genera algunas horas de pérdidas de clientes. Se espera que para este miércoles 16 de diciembre se restablezca por completo el servicio eléctrico y así puedan continuar con sus ventas en las fechas decembrinas.

Realiza CFE trabajos en centro de Monterrey tras apagón

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) mencionó que fue a las 5:00 de la tarde cuando el suminsitro de energía eléctrica sufrió algunos daños, provocando los apagones a varios usuarios en el centro de Monterrey. Hasta el momento solo se han recibido reportes en este punto, pero cuadrillas de la CFE siguen monitoreando más desperfectos.

En diferentes puntos del centro de Monterrey ya se encuentra personal de la Comisión Federal de Electricidad realizando labores y diversas maniobaras para restablecer el servicio al 100 % de los negocios afectados. Elementos de seguridad seguirán realizando rondines en este sitio para evitar posibles robos en locales y plazas comerciales que siguen afectadas sin el suministro de luz.

Historias recomendadas:

Con información de Alex Rodríguez | N+

DAGM