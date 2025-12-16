Choque entre Camión Ruta 234 y Tráiler Deja 28 Heridos en San Pedro, Nuevo León

La tarde de este martes 16 de diciembre se registró una intensa movilización luego de que se reportara el choque de un tráiler contra un camión de la ruta 234 sobre Díaz Ordaz y Corregidora a la altura de la colonia La Leona, en San Pedro Garza García, Nuevo León.

Hasta este punto llegaron elementos de Protección Civil de Nuevo León quienes comenzaron a revisar el interior de ambas unidades para ver si se registraron lesionados. Según el director de Protección Civil de San Pedro, Gilberto Almaguer, reportó que hasta el momento se han registrado 28 personas heridas, las cuales ya fueron trasladadas.

El chofer de la unidad del transporte público quedó atrapado contra el volante de este camión, por lo que rescatistas tuvieron que liberarlo con diversas herramientas. Todos los afectados fueron trasladados por ambulancias de Centro Regulador de urgencias Médicas (CRUM). Se reportó que entre los heridos se encuentran 26 adultos y 2 menores de edad.

Investigan accidente vial entre ruta urbana y un tráiler en San Pedro

Según testigos, ambos vehículos trataban de rebasarse, lo que provocaría el impacto del tráiler contra la unidad del transporte público. Elementos de movilidad ya investigan como sucedió este percance, se espera que las cámaras de seguridad cercanas ayuden a esclarecer este hecho.

Se trataría de la ruta 234 Héroes de Capellanía la cual sufriría este percance. Hasta este punto llegó una grúa para retirar ambos vehículos y liberara la circulación para evitar trafico lento en este punto. Se espera que en las próximas horas se den más detalles sobre este hecho y el estado de salud de los 28 heridos.

