Familiares de Víctimas de Volcadura de Camión R-611 Aseguran que Son Ignorados por Autoridades

Después de casi 48 horas de que se registrara la volcadura del camión ruta 611 que dejó 9 muertos y más de 60 heridos en la carretera Miguel Alemán, en el municipio de Apodaca, Nuevo León, los familiares de las víctimas aseguran sentirse abandonados e ignorados por parte de las autoridades.

Noticia relacionada: Aumenta a 9 las Víctimas Sin Vida tras Volcadura de Camión de la Ruta 611 en Apodaca

Esmeralda Pérez de 41 años de edad, es una de las personas fallecidas en el accidente ocurrido el domingo 14 de diciembre de 2025. Dejó cinco hijos y varios nietos. Su esposo sobrevivió a la volcadura y se encuentra internado en el Hospital Zona No. 21 del IMSS.

Los dejaron ya en la noche y esa fue la última vez que abracé a mi mamá. La abrace sin saber que era el último día que la iba a ver

Es el testimonio de uno de los hijos de Esmeralda, quien junto a sus hermanos y de más familiares, se han estado moviendo, sin ayuda de las autoridades, para los procesos que les piden realizar, como la identificación del cuerpo en el Servicio Médico Forense (SEMEFO) y los servicios funerales.

Videos: Ignoran a Víctimas de la Volcadura de Camión de la Ruta 611 en Apodaca

Familiares de víctimas exigen justicia tras volcadura de camión ruta 611

Al igual que el hijo de Esmeralda, hay otro joven que espera afuera del Hospital Zona No. 21 del IMSS. Tres de sus familiares resultaron heridos en la volcadura del camión ruta 611, dos de ellos ya fueron dados de alta, pero quien permanece internada y grave de salud es su mamá.

De acuerdo con el reporte que le han dado los médicos, su mamá está en riesgo de perder la movilidad en las piernas, presenta lesiones fuertes en la espalda, en el estómago y en uno de los brazos. Ante esta situación, han ido a buscar al dueño de la ruta 611 para pedir que se haga cargo, además exigen a las autoridades de Nuevo León que se haga justicia.

Es cuando deberían de estar con las personas de los afectados y así no son las cosas. Ellos nada más dan sus condolencias por el Facebook, por las páginas, cuando no debe de ser así

Los familiares de las víctimas dicen sentirse completamente abandonados. Algunos de ellos han acudido directamente a la ruta 611 y con las autoridades correspondientes para preguntar qué va a pasar, pero no han tenido ningún tipo de respuesta.

Historias recomendadas:

Con información de Karina Garza Ochoa | N+

SHH