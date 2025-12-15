IMSS Nuevo León Da de Alta a 33 Heridos en Volcadura de Camión Ruta 611 en Apodaca, Nuevo León

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Nuevo León informó la mañana de este lunes 15 de diciembre, que ya fueron dadas de alta 33 de las personas que resultaron lesionadas en la volcadura del camión Ruta 611 durante la tarde del domingo en la carretera Miguel Alemán, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

Tras reportarse el accidente, el IMSS Nuevo León activó el protocolo institucional para brindar atención médica a las víctimas. En total, fueron 61 pacientes los que trasladaron al servicio de Urgencias del Hospital General de Zona (HGZ) No. 67, en Apodaca, pesar que, el primer reporte de lesionados que dieron las autoridades fue de 16 personas.

Al corte de las 11:00 de la mañana de este 15 de diciembre, fueron dados de alta 33 pacientes por mejoría, 18 permanecen estables en el HGZ No. 67, uno se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos del HGZ No. 67, cuatro fueron trasladados a Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), otros cuatro fueron trasladados al Hospital Metropolitano y uno más fue llevado al Hospital Universitario.

Identifican a 2 de las 8 personas que murieron en volcadura de camión ruta 611

Respecto a las ocho víctimas que murieron en la volcadura del camión ruta 611 en la carretera Miguel Alemán, únicamente dos han sido identificadas. Uno de ellos es José Manuel Rosaldo Reyes de 44 años de edad, el chofer de la unidad de transporte público que fue identificado por su esposa.

Otra de las víctimas identificadas es Javier Ramos González de 45 años de edad. Aún falta que las autoridades den a conocer de manera oficial la identidad de los dos hombres y las cuatro mujeres que también perdieron la vida en el accidente, la tarde del domingo 14 de diciembre de este 2025.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León sigue con la investigación del hecho y en espera de comenzar a entregar los cuerpos de los fallecidos, una vez que se cumplan los trámites correspondientes.

