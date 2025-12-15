Buscan a Menor de 12 Años de Edad Desaparecida en García, Nuevo León

Familiares y amigos buscan a Regina Estefanía Galeana Martínez, una menor de 12 años de edad que se encuentra desaparecida. De acuerdo con lo informado, fue vista por última vez la noche del domingo 14 de diciembre en la colonia Valle de Cumbres Premier, en la Privada Picacho, perteneciente al municipio de García, Nuevo León.

La Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ya emitió una ficha de búsqueda para pedir a la ciudadanía su ayuda para localizar a Regina Estefanía Galeana Martínez, que tiene como características cabello largo cártamo, tez clara, ojos color café claro, mide 1.64 metros de estatura y usa brackets.

Menor desaparecida fue captada por cámara de seguridad

La menor de 12 años de edad, Regina Estefanía, fue captada por las cámaras de seguridad saliendo de la Privada Picacho en la colonia Valle Cumbres Premier, en el municipio de García. La adolescente vestía un suéter negro con figuras blancas, pantalón de mezclilla y tenis blancos.

El equipo de N+ Monterrey se puso en contacto con los padres de la menor, quienes dijeron que de momento no pueden dar entrevistas, de acuerdo como les solicitaron las autoridades para evitar afectar en el proceso de búsqueda y las indagatorias de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

A través de redes sociales, familiares y amigos de Regina Estefanía Galeana Martínez continúan pidiendo ayuda para localizar a la menor de 12 años de edad, quien se encuentra en calidad de desaparecida desde la noche del domingo 12 de diciembre.

Con información de Alexis Lozano | N+

