Rescatan a Familia Completa Atrapada en Elevador de Plaza Comercial en Guadalupe, Nuevo León

Cinco integrantes de una familia quedaron atrapados por más de 15 minutos dentro del elevador de una plaza comercial ubicada en la avenida Miguel Alemán, en su cruce con avenida Las Américas, en la colonia Linda Vista del municipio de Guadalupe, Nuevo León. El hecho generó la movilización de bomberos quienes lograron rescatarlos.

Se trató de un matrimonio de la tercera edad, su hija de 49 años de edad y dos de sus nietos, uno de ellos menor de edad. De acuerdo con los testimonios, la familia estuvo atrapada dentro del elevador durante 15 o 20 minutos sin saber que hacer, pues aseguran nadie los escuchaba.

Luego de un par de minutos, una persona que pasó por el sitio se percató que algo extraño ocurría y llamó a los guardias de seguridad, quienes al acercarse al elevador confirmaron que al interior se encontraba la familia atrapada, por lo que, luego de percatarse de la situación, pidieron el apoyo de los Bomberos de Guadalupe.

Bomberos de Guadalupe rescatan a 5 personas atrapadas en elevador

Los Bomberos de Guadalupe se movilizaron hasta la plaza comercial en la avenida Miguel Alemán, tras recibir el reporte por cinco personas atrapadas dentro de un elevador. Con ayuda de las herramientas necesarias y después de unos minutos de esfuerzos, los elementos lograron abrir las puertas del ascensor.

Una vez abiertas las puertas, los Bomberos de Guadalupe rescataron a los cinco integrantes de la familia. Les ayudaron a salir con cuidado del elevador que se quedó atorado a mitad del camino, como se puede apreciar en las imágenes que ellos mismos tomaron. Ninguna de las personas resultó lesionada en este hecho.

Con información de Ángel Giner | N+

