Volcadura de Camión Ruta 611 Deja 8 Muertos en Carretera Miguel Alemán en Apodaca, Nuevo León

Al menos ocho personas murieron en la volcadura de un camión Ruta 611 con número económico 49 en la carretera Miguel Alemán, en el municipio de Apodaca, Nuevo León. El accidente ocurrió minutos antes de las 05:00 de la tarde de este domingo 14 de diciembre y movilizó a los cuerpos de emergencia.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Apodaca, así como paramédicos de la Cruz Roja y del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) se trasladaron hasta el sitio luego de recibir el reporte de la volcadura con lesionados múltiples.

Al arribar a la carretera Miguel Alemán, los rescatistas confirmaron la muerte de ocho personas en el sitio. Hasta el momento, no han dado una cifra exacta de los lesionados, pero se sabe que dos de ellos fueron trasladados de emergencia al Hospital General Zona 67 del IMSS para su atención médica.

Información en desarrollo...