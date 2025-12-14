Cierres Viales en Carretera Nacional por Obras en Monterrey: Horarios y Rutas Alternas

Habrá cierres viales en la Carretera Nacional y la avenida La Rioja debido a los trabajos de obras públicas que se realizan en el circuito vial Huajuco, de acuerdo con lo informado por el municipio de Monterrey; aquí te contamos qué días y en qué horario serán, así como las rutas alternas para evitar contratiempos.

A partir de este lunes 15 de diciembre a las 11:00 pm iniciarán los cierres viales en la Carretera Nacional y la avenida la Rioja en dirección de sur a norte. A las 05:00 am del miércoles 16 de diciembre se reabrirá la circulación para ser cerrada nuevamente durante la noche y madrugada del miércoles 17 de diciembre, último día en el que se verá afectado el tránsito en esta importante vía de comunicación.

Rutas alternas por cierre vial en la Carretera Nacional

Como alternativa ante el cierre de los carriles principales y el lateral, realizados por el montaje de trabes sobre los apoyos ubicados en la Carretera Nacional, estará habilitado un carril de contraflujo que permitirá a los automovilistas reincorporarse a la vialidad tras pasar el tramo en el que se estarán realizando las obras.

En el sitio habrá señalización y elementos de Tránsito para ayudar a los conductores a avanzar por el carril de contraflujo desde el lunes 15 hasta el miércoles 17 de diciembre, tiempo que durarán los cierres viales con dirección de sur a norte en la Carretera Nacional. Extreme precauciones.

