Policías de Juárez, Nuevo León Agreden a Trabajadores por No Tener Tarjeta de Circulación

Un presunto abuso de poder por parte de los oficiales de tránsito del municipio de Juárez, Nuevo León, está siendo denunciado por los familiares de dos trabajadores que fueron presuntamente fueron agredidos por no portar la tarjeta de circulación de su vehículo. La tarde de este viernes 12 diciembre, los dos contratistas, identificados como Brian, de 25 años, y José, de 40, se trasladaban en una camioneta, aparentemente con varios trabajadores en la caja del vehículo.

En ese momento, fueron interceptados por oficiales de tránsito en las inmediaciones de la colonia Santa Mónica, específicamente en la intersección de la avenida Acueducto y Santa Judit. Los oficiales les solicitaron la tarjeta de circulación, pero el conductor no la tenía a la mano.

Al no poder presentarla de inmediato, el conductor llamó a sus familiares para que la trajeran. Sin embargo, la situación se tornó violenta cuando, al llegar la tarjeta, las autoridades comenzaron a agredir a los ocupantes del vehículo.

De acuerdo con las imágenes difundidas, los oficiales de tránsito comenzaron a golpear y someter a los trabajadores, en un enfrentamiento que rápidamente escaló. Primero, detuvieron al conductor, y luego, al intentar intervenir los familiares y otros presentes, también fueron agredidos. Las víctimas, Brian y José, fueron llevadas a la unidad policial y quedaron a disposición de las autoridades.

Preocupación de los familiares

Los familiares de los agredidos manifestaron su preocupación por las condiciones en las que quedarían sus parientes. También exigieron justicia y la intervención de las autoridades para esclarecer lo sucedido.

El incidente ha generado un fuerte rechazo en la comunidad, y se espera que las autoridades ofrezcan una explicación.

Con información de Carlos Campos Silva/ Noticias N+

