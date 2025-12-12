Hallan Hombre Sin Vida Dentro de Una Casa en la Colonia Talleres, en Monterrey

La tarde de este Viernes 12 de diciembre se registró una fuerte movilización policiaca en la colonia Talleres, en Monterrey, luego de que un hombre fuera encontrado sin vida dentro de un domicilio. De acuerdo con los primeros reportes, vecinos del sector notaron que la puerta de la vivienda, ubicada en la calle Roble, se encontraba abierta.

Al ingresar para verificar la situación, descubrieron el cuerpo del hombre tendido en el interior de la casa y de inmediato alertaron a los cuerpos de emergencia. Según la información preliminar, el hombre presentaba aparentes huellas de violencia, incluyendo impactos de arma de fuego y múltiples manchas hemáticas.

Además, en el área donde fue localizado se encontraron diversos casquillos percutidos, lo que refuerza la hipótesis de un ataque directo dentro del propio domicilio.

Movilización de autoridades en colonia Talleres en Monterrey

Elementos de la Policía Ministerial y de la Policía de Monterrey arribaron al lugar para acordonar la zona y comenzar con las diligencias correspondientes. Se observo una intensa movilización alrededor del domicilio, mientras los agentes realizan la recolección de evidencias y entrevistas iniciales.

Las autoridades mantienen restringido el acceso a la calle Roble para preservar la escena y continuar con las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias del hecho.

También se ha solicitado a los automovilistas paciencia ante los cierres viales generados por el operativo. De acuerdo con los reportes, será fundamental el testimonio de los vecinos para intentar establecer si observaron a alguna persona sospechosa ingresar al domicilio en las últimas horas, mientras peritos de la Fiscalia analizan los casquillos y demás indicios encontrados en el lugar.

Las autoridades continúan trabajando para reunir más detalles. Mientras tanto, la zona permanece bajo resguardo y se espera que en las próximas horas se brinde mayor información oficial.

Con información de Adriana Garcino / Noticias N+

