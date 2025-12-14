Conductor Deja Cinco Lesionados tras Evadir Operativo Antialcohol en Guadalupe, Nuevo León
El conductor de la camioneta que evadió el operativo antialcohol chocó contra un taxi de aplicación que quedó volcado en el cruce de Benito Juárez e Israel Cavazos
Cinco personas resultaron lesionadas luego de que el conductor de una camioneta chocó tras evadir un operativo antialcohol. El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo 14 de diciembre, en la avenida Benito Juárez y su cruce con la avenida Israel Cavazos, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.
De acuerdo con los testimonios, el conductor de la camioneta circulaba por la avenida Benito Juárez hasta darse cuenta del operativo antialcohol; decide retornar avanzando en contra. Al llegar hasta el cruce de la avenida Israel Cavazos, se impacta contra otro vehículo que terminó volcado en la esquina del crucero.
Trasladan a cinco lesionados en choque a hospitales cercanos
El accidente generó la movilización de cuerpos de auxilio del municipio de Guadalupe, quienes arribaron al sitio y brindaron los primeros auxilios a las víctimas. A bordo del taxi tipo aplicación fueron rescatadas dos mujeres que viajaban en los asientos traseros, el copiloto, así como al conductor de la unidad que quedó volcada.
El conductor de la camioneta, quien habría ocasionado el choque por evadir el operativo antialcohol, también resultó lesionado y, al igual que las otras víctimas del accidente, fue trasladado a un hospital cercano para su atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han brindado más información sobre el proceso legal que llevará el presunto responsable.
Se exhorta a los conductores a no manejar bajo los influjos del alcohol y a respetar este tipos de operativos para evitar accidentes como el que ocurrió la madrugada del domingo en el cruce de las avenidas Benito Juárez e Israel Cavazos, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.
