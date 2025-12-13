Asesinan a Una Persona y Dejan Cuatro Heridos en Ataque Armado en Montemorelos, Nuevo León

Durante las primeras horas de este sábado 13 de diciembre se registró un ataque armado que dejó como saldo una persona sin vida y cuatro más heridas en el municipio de Montemorelos, Nuevo León.



De acuerdo con los primeros informes, los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en el cruce de las calles La Unión y Riberas del Río, en una zona conocida como Mendívil, en los bajos del puente La Unión.

Video: Asesinan a 1 y Hieren a 4 Personas en Ataque a Balazos en Montemorelos

Hasta ese lugar arribaron varias camionetas tripuladas por sujetos armados, quienes abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el interior de la casa. Como resultado del ataque, una persona perdió la vida en la casa.

Hasta el momento, la víctima mortal no ha sido identificada por las autoridades. Además, cuatro personas resultaron lesionadas por impactos de arma de fuego. Se informó que dos de los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos en vehículos particulares, mientras que los otros dos recibieron atención médica por parte de ambulancias del municipio de Montemorelos.

De manera extraoficial, trascendió que las víctimas se encontraban reunidas en el domicilio cuando ocurrió la agresión armada. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades correspondientes.

Violencia continúa en la región citrícola de Nuevo León.

Este hecho no es un caso aislado. En lo que va de la semana y en meses recientes, el municipio de Montemorelos ha registrado diversos hechos violentos, principalmente ejecuciones, que continúan sumándose a la estadística de homicidios dolosos en el estado de Nuevo León.

Hasta el momento, se desconoce el móvil del ataque, así como el paradero de los agresores, quienes lograron huir a bordo de las mismas camionetas en las que arribaron al lugar. Las autoridades mantienen las investigaciones en curso para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Con información de Brian Samaniego/ Noticias N+

