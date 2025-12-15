Revelan Posibles Causas de Accidente de R-611 Donde Murieron 8 Personas en Apodaca, Nuevo León

Un fatal accidente vial ocurrido el pasado domingo 14 de diciembre en la carretera Miguel Alemán, con dirección de Apodaca hacía Pesquería, dejó como saldo ocho personas fallecidas y 16 lesionadas, luego de que un camión de transporte derrapara, volcara y se impactara contra los muros de contención de un puente.

De acuerdo con la información confirmada por autoridades, entre las víctimas mortales se encuentran cinco mujeres, una de ellas menor de edad y tres hombres. Cuatro de los cuerpos quedaron al interior de la unidad, mientras que el resto fue localizado fuera del vehículo tras el impacto.

Exceso de velocidad y lluvia posibles causas de accidente

El exceso de velocidad combinado con las condiciones climatológicas adversas, principalmente la lluvia registrada en la zona, es una de las principales líneas de investigación que siguen las autoridades, así lo confirmó Erick Cavazos, director de Protección Civil de Nuevo León.

Presumimos que pudo haber sido el exceso de velocidad aunado a las condiciones de la lluvia. No son condiciones óptimas para acelerar la marcha, y menos en una unidad pesada

El accidente también dejó 16 personas lesionadas, algunas con heridas leves y otras que requirieron traslado inmediato a hospitales para recibir atención médica. Hasta el momento, autoridades se mantienen pendientes de la evolución en el estado de salud de los heridos.

Los cuerpos de las personas fallecidas ya fueron trasladados al anfiteatro, donde permanecen en espera de ser reclamados de manera oficial por sus familiares para posteriormente ser entregados y recibir sepultura.

El lamentable hecho vuelve a poner sobre la mesa los problemas de seguridad en esta ruta, señalada por usuarios como una vialidad con deficiencias, así como la importancia de extremar precauciones, especialmente durante condiciones climáticas adversas.

