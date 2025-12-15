Detienen a Pareja con Droga Mientras Discutían en Calles de Monterrey

Una pareja que portaba droga fue detenida mientras discutía en el cruce de las calles Modesto Arreola y Miguel Nieto, en la zona centro de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Los policías municipales se movilizaron hasta el sitio luego de recibir el llamada de auxilio por una supuesta riña.

Los elementos de la Policía de Monterrey arribaron al sitio del reporte donde encontraron a la mujer y al hombre, identificados como Melissa Jazmín de 30 años de edad y Misael Antonio de 42 años de edad, discutiendo a gritos.

Una vez que los oficiales lograron separar a la pareja, les hicieron una revisión en la que les encontraron envoltorios con droga, presuntamente marihuana, por lo que fueron detenidos para posteriormente ser puestos a disposición del Ministerio Público para la investigación correspondiente.

Detención de pareja con droga en Monterrey fue captada por cámaras del C4

El momento en el que la Policía de Monterrey detuvo a la pareja en las calles Modesto Arreola y Miguel Nieto, fue captada por las cámaras del C4. En la imágenes se observa cómo, después de la revisión en la que les encontraron los envoltorios con droga, los detenidos son subidos a las patrullas para ser trasladados al Ministerio Público.

Melissa Jazmín y Misael Antonio, ambos quedaron bajo responsabilidad de las autoridades correspondientes, quienes continuarán con la investigación para determinar cómo avanzará su proceso legar por la portación de droga.

