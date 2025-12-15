Camión de Personal Choca Contra Tráiler y Vuelca en Pesquería, Nuevo León

Una accidente vial se registró la mañana de este lunes 15 de diciembre en el municipio de Pesquería, Nuevo León, donde un camión de transporte de personal terminó volcado tras impactarse contra un tráiler con doble remolque, sin que se reportaran personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron minutos después de las 5:00 de la mañana, justo frente a una armadora de vehículos ubicada sobre un boulevard de la zona industrial. De acuerdo con la información recabada en el lugar, el conductor del camión de transporte circulaba por la vialidad cuando se encontró con una fila de tráileres que intentaban incorporarse a la planta.

Noticia relacionada: Revelan Posibles Causas de Accidente de R-611 Donde Murieron 8 Personas en Apodaca, Nuevo León

Presuntamente, el chofer del camión no se percató a tiempo de la maniobra, impactándose contra la parte trasera de uno de los tráileres, lo que provocó que la unidad diera varias volteretas y terminara volcada sobre la carpeta asfáltica.

Video: Choca y Vuelca Camión de Personal en Pesquería Nuevo León

No se registraron lesionados en choque

A pesar de lo aparatoso del percance y de los severos daños materiales que presentaron las unidades involucradas, no se registraron personas lesionadas. El conductor del camión logró salir sano y salvo, siendo atendido de manera preventiva por paramédicos de la propia armadora, quienes acudieron de inmediato para brindarle apoyo médico.

Autoridades destacaron que, afortunadamente, el camión no transportaba personal al momento del accidente, ya que de lo contrario las consecuencias podrían haber sido graves, tomando en cuenta la magnitud del impacto y la volcadura.

El incidente ocurre apenas un día después del trágico accidente registrado en Apodaca, lo que vuelve a poner sobre la mesa la importancia de extremar precauciones en zonas industriales, especialmente durante las primeras horas del día, cuando se registra una alta circulación de transporte pesado.

Elementos de tránsito acudieron al sitio para abanderar la zona, retirar las unidades siniestradas y restablecer la circulación, además de realizar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Historias recomendadas: