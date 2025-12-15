Lista de las 56 Personas Lesionadas en Volcadura de Camión Ruta 611 en Apodaca, Nuevo León

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL), confirmó este lunes 15 de diciembre que el accidente de la ruta 611 en Apodaca, Nuevo León, dejó 56 personas lesionadas y ocho personas sin vida. Este accidente ocurrió alrededor de las 5:30 de la tarde sobre la avenida Miguel Alemán en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

Noticia relacionada: Volcadura de Camión R-611 Deja 8 Muertos y 16 Heridos en Carretera Miguel Alemán en Nuevo León

Las personas lesionadas fueron trasladadas a diferentes hospitales y clínicas de salud, por lo que elementos de investigación pidieron a familiares identificar en donde se encuentra cada uno de los afectados internado. A continuación te presentamos la lista completa de los afectados:

Alan Uriel Hernandez Garcia, 33 años. (Clínica 67 del IMSS).

Alejandro Mix Rodriguez, 08 años. (Clínica 67 del IMSS).

Alejandra Yazmin Paredes Reyes, 29 años. (Clínica 67 del IMSS). Embarazada.

Ana Alicia Padron Piña, 32 años. (Clínica 67 del IMSS).

Antonia Castillo Salvador, 77 años. (Clínica 67 del IMSS).

Artemio Flores Cruz, 47 años. (Clínica 67 del IMSS).

Bryan Moreno Cabrera, 06 años. (Clínica 67 del IMSS).

Clara Yadicia Garcia Cepeda, 49 años. (Clínica 67 del IMSS).

Daily Johana Mix Rodriguez, 11 años. (Clínica 67 del IMSS).

Daniela del Angel Alvarado, 24 años. (Clínica 67 del IMSS).

Daniel Medina Rodriguez, 54 años. (Clínica 67 del IMSS).

David Ruperto Valencia, 37 años. (Clínica 67 del IMSS).

Debora Osoria del Angel, 02 años. (Clínica 67 del IMSS).

Diego Bryan Pacheco, 16 años. (Clínica 67 del IMSS).

Enrique Resendiz Garcia, 41 años. (Clínica 67 del IMSS).

Ericka Anastacio Segundo, 37 años. (Clínica 67 del IMSS).

Felipe Escobar Francisco, 55 años. (Clínica 67 del IMSS).

Genesis Violeta Loera Alonso, 05 años. (Trasladan al Universitario).

German Santos Labastida, 45 años. (Clínica 67 del IMSS).

Gilberto Martinez Bautista, 30 años. (Clínica 67 del IMSS).

Graciela Flores Martinez, 26 años. (Dado de alta).

Isai Jimenez Perez, 32 años. (Clínica 67 del IMSS).

Isauro Reyes Gomez, 39 años. (Dado de alta).

Jahir Osorio del Angel Cruz, 30 años. (Clínica 67 del IMSS).

Jose Angel Villanueva Sanchez, 40 años. (Clínica 67 del IMSS).

Jose Carmen Salazar Cruz, 31 años. (Clínica 67 del IMSS).

Jose Luis Alonso Ramirez, 52 años. (Clínica 67 del IMSS).

Jose Manuel Rosaldo Reyes, 44 años.

Jose Maria Salazar Acevedo, 45 años. (Clínica 67 del IMSS).

Jose Misael Alvarez Garcia, 29 años. (Clínica 67 del IMSS).

Joselyn Perez Pacheco, 18 años. (Clínica 67 del IMSS).

Juan Aguilar Alejandro, 41 años. (Clínica 67 del IMSS).

Juan Carlos Dominguez Rodriguez, 42 años. (Clínica 67 del IMSS).

Juan Manuel Perez Pacheco, 19 años. (Dado de alta).

Juan Romero Paez, 47 años. (Clínica 67 del IMSS).

Laura Piña Miranda, 51 años. (Dado de alta).

Lorena Hernandez Sosa, 39 años. (Clínica 67 del IMSS).

Luis Armando Guerrero Piña, 11 años. (Clínica 67 del IMSS).

Luis Enrique Vargas Ricardes, 39 años. (Dado de alta).

Maria Elena Rodriguez Cruz, 39 años. (Trasladan al Metropolitano).

Maria Margarita Flores Martinez, 31 años. (Clínica 67 del IMSS).

Marlene Esparza Rocha, 36 años. (Clínica 67 del IMSS).

Nidia María Arcos Lopez, 24 años. (Clínica 67 del IMSS).

Norma Lazaro Santiago, 43 años. (Clínica 67 del IMSS).

Osvaldo Contreras Ocotero, 36 años. (Clínica 67 del IMSS).

Pablo Alvarez Pedro, 53 años. (Clínica 67 del IMSS).

Pablo Navejar Escobedo, 55 años. (Trasladan al IMSS 21 de gravedad).

Pilar Guerrero Orta, 32 años. (Clínica 67 del IMSS).

Rogelio Hernandez Esperanza, 45 años. (Clínica 67 del IMSS).

Sara Ericka Salas Hernandez, 46 años. (Clínica 67 del IMSS).

Sarahi Guadalupe Cazares Arriaga, 19 años. (Clínica 67 del IMSS). Embarazada.

Saul Felipe Gomez Garcia, 38 años. (Clínica 67 del IMSS).

Sergio River Belmarez, 42 años. (Clínica 67 del IMSS).

Tomasa Rodriguez Flores, 34 años. (Clínica 67 del IMSS).

Wendy Hernandez Rocha, 33 años. (Trasladan al Metropolitano).

Yahaira Osoria del Angel, 03 años. (Clínica 67 del IMSS).

Yazmin Rodriguez Flores, 26 años. (Clínica 67 del IMSS).

Video: No Descartan que Ruta 611 Viajaba a Exceso de Velocidad en Apodaca

Identifican a chofer fallecido en accidente de Ruta 611

Los elementos de investigación también revelaron la posible identidad del chofer fallecido, José Manuel Rosaldo Reyes de 44 años de edad, luego de que su pareja, al enterarse de un accidente vial en el que presuntamente estuvo involucrado un camión de la ruta 611, intentó comunicarse vía telefónica con su esposo, sin obtener respuesta, ya que el teléfono solo timbraba.

Ante la falta de contacto, la mujer acudió al lugar de los hechos para solicitar información a los oficiales, a quienes indicó que su esposo laboraba como chofer de dicha ruta y preguntó si se trataba de la unidad número 49. Un elemento le señaló que la unidad coincidía y le informó que el conductor había fallecido en el sitio, indicándole que la confirmación y el reconocimiento oficial del cuerpo deberán realizarse en el Servicio Médico Forense, quedando a la espera de mayor información.

Historias recomendadas:

DAGM