Usuarios Reportan Sentirse Inseguros al Viajar en Ruta 611 en Pesquería, Nuevo León

Luego de que el domingo 14 de diciembre un camión de la Ruta 611 Pesquería volcara sobre la avenida Miguel Alemán dejando a 8 personas sin vida, varios usuarios mencionaron que en ocasiones son los mismos choferes son quienes exponen su vida y la de los pasajeros saltándose semáforos en rojo y viajando a exceso de velocidad.

Normalmente en la mañana que se hace mucho tráfico quieren llegar rápido por la frecuencia y se van muy rápido

Fueron los mismos usuarios de la Ruta 611 quienes ya habían reportado sentirse inseguros al momento de abordar estas unidades. Durante un recorrido hecho por el equipo de N+ Monterrey varios ciudadanos expresaron su inconformidad al subir a estos camiones.

Sí, la verdad cuando ven que no hay mucho tráfico van a todo lo que da, no respetan semáforos, está parpadeando y le pisan, sí van rápido, a veces sí

Los usuarios también mencionaron que el mal estado de los camiones representa una amenaza para los pasajeros debido a que pueden ocasionar diversos percances, lo que convierte su viaje en un camino de incertidumbre tras el temor de que suceda algún accidente.

Algunas están en mal estado, vienen llenas y se tardan mucho en pasar, a veces no pasa ni uno, yo digo que el servicio viene en decadencia

Pese a que su confianza es poca sobre la Ruta 611 debido al mal estado de varias unidades y la desconfianza en la habilidad de manejo de los choferes, los usuarios optan por seguir tomando este camión debido a que la opciones para trasladarse son mínimas y más durante la mañana y en horas pico.

Ciudadanos piden a las autoridades de movilidad garantizar un transporte de calidad, debido a que es su principal medio de traslado para llegar a sus trabajos, escuelas y de regreso a su hogar. Se espera que en los próximos días el personal de esta área de un comunicado respecto al accidente registrado en un camión de la ruta 611.

