Identifican a Dos Víctimas de la Ruta 611 en Apodaca; 33 Lesionados Ya Fueron Dados de Alta

Mientras continúan las investigaciones por la volcadura de un camión de la ruta 611, autoridades confirmaron que únicamente dos de las ocho víctimas mortales han sido identificadas de manera oficial, en tanto que 33 personas lesionadas ya fueron dadas de alta de diferentes hospitales.

El accidente ocurrió la tarde del domingo 14 de diciembre sobre la avenida Miguel Alemán, en el municipio de Apodaca, cuando la unidad de transporte urbano volcó con decenas de pasajeros a bordo.

Video: Deja 4 Lesionados Explosión de Tanque de Gas en Escobedo, Nuevo León

El saldo fue de ocho personas fallecidas y 61 lesionados con diversas heridas, algunas de ellas de consideración.

Víctimas mortales parcialmente identificadas tras accidente

Entre las personas que perdieron la vida se encuentra el conductor del camión, identificado por su esposa como José Reyes, de 44 años de edad. Otra de las víctimas mortales fue identificada como Javier González, de 45 años. Sin embargo, las autoridades informaron que hasta la tarde del lunes 15 de diciembre aún no se revelaban de manera oficial las identidades de otros seis fallecidos, correspondientes a dos hombres y cuatro mujeres, debido a que continúan los trámites legales y de reconocimiento ante las instancias correspondientes.

Noticia relacionada: Usuarios Reportan Sentirse Inseguros al Viajar en Ruta 611 en Pesquería, Nuevo León

En relación con las personas heridas, el área de comunicación del Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que 33 pacientes ya fueron dados de alta de la clínica 67, a donde fueron trasladados tras la volcadura para su valoración y atención médica. Hasta la tarde del lunes 15 de diciembre permanecían hospitalizadas 28 personas.

De ellas, 19 continúan internadas en la clínica 67, cuatro más reciben atención en unidades médicas de alta especialidad, cuatro se encuentran en el hospital Metropolitano y una persona permanece en el hospital Universitario.

Autoridades médicas informaron que uno de los heridos se mantiene bajo observación en el área de cuidados intensivos, debido a la gravedad de las lesiones que presenta, por lo que su estado de salud es considerado delicado. La Fiscalía de Justicia del Estado de Nuevo León mantiene abierta la investigación para esclarecer las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

Asimismo, se informó que se está a la espera de concluir los trámites legales para comenzar con la entrega de los cuerpos de las personas fallecidas a sus familiares.

Historias recomendadas:

Con información de Luis Beza/ Noticias N+

RR