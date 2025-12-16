Aumenta a 9 las Víctimas Sin Vida tras Volcadura de Camión de la Ruta 611 en Apodaca

El accidente ocurrido en la carretera Miguel Alemán el pasado domingo 14 de diciembre, a la altura del kilómetro 24, en el municipio de Apodaca, Nuevo León, ha cobrado una víctima más, aumentando a nueve el número de fallecidos tras la volcadura de un camión de la ruta 611. La última víctima, identificada como José Pilar Guerrero Orta, de 51 años, no sobrevivio a las graves lesiones que había sufrido durante el accidente.

La víctima, quien permanecía hospitalizado en la Clínica 67 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), perdió la vida a consecuencia de las heridas que le causó la volcadura, ocurrida el pasado 14 de diciembre.

Investigarán causas de volcadura que cobró la vida de nueve personas en Apodaca

El accidente involucró a un autobús de la ruta 611, que viajaba por la Avenida Miguel Alemán, cuando, por razones aún bajo investigación, el conductor perdió el control del vehículo, provocando la volcadura y el posterior impacto contra un muro de contención.

El siniestro se produjo, cuando el autobús, que se dirigía hacia el municipio de Pesquería se volcó repentinamente. El fallecimiento de José Pilar Guerrero Orta marca la novena víctima mortal de este accidente, una cifra que ha conmocionado a la comunidad de Apodaca y a los habitantes de Nuevo León. A través de redes sociales y en diversos medios de comunicación, familiares y amigos de las víctimas han expresado su dolor y solidaridad con las personas afectadas

Hasta el momento, las autoridades locales continúan trabajando en la identificación de los fallecidos y en el esclarecimiento de las causas del accidente. También se ha abierto una investigación para determinar si hubo alguna falla mecánica en el vehículo, o si factores externos como el clima o un posible error humano jugaron un papel importante.

Con información de Angel Giner / Noticias N+

