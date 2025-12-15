Hombre Encuentra Restos Humanos en Terreno Baldío en Guadalupe, Nuevo León

La noche de este lunes 15 de diciembre re registró una intensa movilización de autoridades luego de que reportara el hallazgo de restos humanos en un terreno baldío ubicado en la colonia Zertuche en Guadalupe, Nuevo León. El hallazgo se reportó en un terreno ubicado cerca de las calles García Valderrama y Manuel L. Barragán, a unos metros de la avenida Profesor Manuel Sertuche.

Una persona que caminaba por el área fue quien localizó los restos humanos, los cuales se encontraban al interior de una bolsa de plástico. Tras percatarse de la situación, el sujeto dio aviso inmediato a las autoridades, lo que provocó la llegada de elementos de la Policía de Guadalupe para asegurar el sitio.

Al lugar también llegó personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP), quienes ingresaron a la zona para iniciar con las labores de investigación correspondientes. El área fue acordonada únicamente al interior del terreno baldío, permitiendo que en la zona pudieran circular los automovilistas sin problema.

Investigan identidad de restos humanos localizados en Guadalupe

Presuntamente el hombre que realizó el hallazgo trabaja en un templo religioso cercano en donde se originó el hallazgo. Luego de caminar por este punto, el sujeto localizó la bolsa con los restos humanos por lo que de inmediato llamó a los elementos de seguridad.

Hasta el momento, las autoridades no han dado información oficial sobre la identidad de la víctima ni el tiempo que los restos llevaban en el lugar. Será la Fiscalía de Nuevo León la encargada de continuar con las investigaciones para esclarecer este hecho y determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

