Explosión en Tanque de Gas Deja Cuatro Lesionados y un Perrito Herido en Escobedo, Nuevo León

La tarde de este lunes 15 de diciembre una explosión de un tanque de gas butano al interior de una casa dejó como saldo a cuatro personas lesionadas y una perrita. El percance ocurrió en la colonia Los Girasoles en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

Fueron elementos de Protección Civil de Escobedo quienes recibieron el reporte de la explosión. Al llegar a este punto, rescatistas confirmaron que cuatro integrantes de una familia resultaron con diversas lesiones la cuales no fueron consideradas de gravedad, por lo que los afectados se negaron a ser trasladados a una clínica médica cercana

En el domicilio también se encontraba una pequeña perrita llamada Puca, quien se llevó la mayor parte de los daños debido a su cercanía con el tanque que explotó. Los rescatista de inmediato la trasladaron hasta las instalaciones de Bienestar Animal de Escobedo para que recibiera la atención médica necesaria.

Piden rescatistas revisar tanques de gas para evitar explosiones

Hasta el momento se desconoce la razón de la explosión del tanque, pero rescatistas pidieron a los ciudadanos revisarlos constantemente para evitar fugas o daños en las válvulas para evitar este tipo de accidentes. En el lugar permanecieron los elementos de Protección Civil de Escobedo para analizar las posibles causas de este incidente.

La explosión de este tanque de gas no provocó daños estructurales en la casa donde sucedieron los hechos, por lo que la familia afectada podrá permanecer en su hogar sin representar algún tipo de peligro. Entre los afectados se encuentra un menor de edad el cual fue reportado en buen estado de salud, pero rescatistas le brindaron atención médica tras el susto que vivió durante este accidente.

Con información de Carlos Campos | N+

DAGM