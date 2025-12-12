Inicio Monterrey Incendio Consume Cinco Casas en la Colonia Tierra Propia en Guadalupe, Nuevo León

Incendio Consume Cinco Casas en la Colonia Tierra Propia en Guadalupe, Nuevo León

|

N+

-

Hasta el momento se desconoce el origen de este incendio en la colonia Tierra Propia

Incendio

Al menos cinco casas resultaron afectadas tras el incendio. Foto: N+

COMPARTE:

Un incendio en la colonia Tierra Propia en Guadalupe, Nuevo León, afectó al menos a cinco casas las cuales fueron alcanzadas por las llamas provocando daños estructurales y pérdidas materiales a distintas familias de este punto. En este sitio ya se encuentran elementos de Protección Civil de Nuevo León sofocando el siniestro.

Noticia en desarrollo...

Incendios
Inicio Monterrey Incendio consume cinco casas en la colonia tierra propia en guadalupe nuevo leon