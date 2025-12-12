Incendio Consume Cinco Casas en la Colonia Tierra Propia en Guadalupe, Nuevo León
Hasta el momento se desconoce el origen de este incendio en la colonia Tierra Propia
Un incendio en la colonia Tierra Propia en Guadalupe, Nuevo León, afectó al menos a cinco casas las cuales fueron alcanzadas por las llamas provocando daños estructurales y pérdidas materiales a distintas familias de este punto. En este sitio ya se encuentran elementos de Protección Civil de Nuevo León sofocando el siniestro.
Noticia en desarrollo...