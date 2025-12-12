Catean Casa por Presunta Venta de Droga en Jardines del Mezquital en San Nicolás, Nuevo León

La tarde de este viernes 12 de diciembre se registró un importante despliegue de seguridad en la colonia Jardines del Mezquital, en el municipio de San Nicolás de los Garza, donde autoridades estatales y federales llevaron a cabo un cateo en un domicilio señalado por presunta venta de droga.

El operativo se realizó específicamente sobre la calle Ballena, donde desde hace unos minutos elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones iniciaron una diligencia de intervención relacionada con posibles actividades de narcomenudeo.

De acuerdo con los primeros reportes, un convoy compuesto por más de cinco unidades policiacas arribó al sitio para ejecutar la revisión al interior del domicilio señalado. Como parte del protocolo, la calle fue completamente cerrada a la circulación vehicular, permitiéndose únicamente el paso a los vecinos que necesitan acceder a sus casas. La restricción se mantiene hasta la línea donde se encuentran posicionados los elementos de seguridad.

Participación de Corporaciones Federales y Municipales

En este cateo participan agentes ministeriales, elementos de la Guardia Nacional y oficiales de la Policía de San Nicolás, quienes mantienen un cerco de seguridad y trabajan de manera coordinada para llevar a cabo la intervención. Hasta el momento no se han reportado incidentes, y la movilización se desarrolla de manera controlada por parte de los grupos especiales.

Este operativo forma parte de una serie de investigaciones que se han venido realizando durante la última semana en diferentes sectores del municipio, también vinculadas a denuncias por la presunta venta de narcóticos. Las autoridades han indicado que estos cateos se han extendido a otros puntos como Hacienda Los Morales, el segundo sector de Industrias del Vidrio y la colonia El Mirador.

Hasta el momento, esta es la información disponible por parte de las autoridades, quienes continúan trabajando en las diligencias correspondientes.

