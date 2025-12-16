Se Incendia Casa por Veladora en el Centro de Guadalupe, Nuevo León

La madrugada de este martes 16 de diciembre se registró un incendio en una casa ubicada en el centro de Guadalupe, Nuevo León, lo que generó la movilización inmediata de los cuerpos de emergencia. De acuerdo con los primeros reportes, el fuego habría iniciado de manera accidental tras la caída de una veladora encendida sobre ropa, lo que ocasionó que las llamas se propagaran rápidamente dentro de una habitación.

Video: Se Quema Casa Una Veladora Causa El Fuego en Centro de Guadalupe

El incendio ocurrió en el cruce de las calles Zaragoza y Morelos, donde alertaron a las autoridades al notar humo saliendo de la casa, lo que permitió que la respuesta fuera oportuna y evitara consecuencias mayores.

Propietario de la casa logra ponerse a salvo

El propietario de la casa informó a elementos de Bomberos de Guadalupe que, al percatarse del fuego, logró salir del domicilio antes de que las llamas se extendieran a otras áreas. Gracias a esta acción, no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas por inhalación de humo. Paramédicos acudieron al sitio para realizar una valoración preventiva; sin embargo, no fue necesario el traslado de ninguna persona a un hospital.

A pesar de la rápida llegada de los bomberos, el fuego alcanzó a consumir por completo la ropa y diversos muebles que se encontraban dentro de una de las habitaciones del domicilio. Las llamas también provocaron daños en paredes y parte del techo, así como la pérdida total de objetos personales. Los bomberos trabajaron durante varios minutos para sofocar el incendio y posteriormente realizaron labores de enfriamiento y ventilación para eliminar cualquier riesgo.

Autoridades de Protección Civil aprovecharon el incidente para reiterar el llamado a la ciudadanía a extremar precauciones con el uso de veladoras, especialmente durante esta temporada. Recomendaron colocarlas siempre sobre superficies firmes, alejadas de materiales inflamables y nunca dejarlas encendidas sin supervisión. Finalmente, el área fue asegurada y se confirmó que el incendio quedó bajo control, descartándose riesgos en casas cercanas.

Con información de Angel Giner/ Noticias N+

RR