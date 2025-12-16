Volverán a Cobrar Peaje en Autopista al Aeropuerto en Nuevo León: ¿A Partir de Cuándo?

Luego de que la Red Estatal de Autopistas de Nuevo León (REA) habilitara de manera gratuita la Caseta Guadalupe en los carriles al Aeropuerto Internacional de Monterrey para liberar el tráfico pesado registrado sobre la avenida Miguel Alemán en municipios como Guadalupe, Apodaca y Pesquería este servicio volverá a tener un costo.

Noticia relacionada: Abrirán Sin Costo la Autopista al Aeropuerto por Reducción de Carriles en Miguel Alemán, NL

Fue el pasado 18 de octubre cuando autoridades estatales dieron a conocer que las casetas en dirección al aeropuerto serían complemente gratuita con el fin de agilizar el tráfico registrado en Miguel Alemán debido a las construcciones de la nueva línea del metro. Será este próximo 4 de enero de 2026 cuando este servicio tendrá un costo nuevamente.

Los elementos de la Red Estatal de Autopistas pidieron a los automovilistas anticipar sus trayectos y planificar nuevas rutas; ademas, recordaron que los pagos para pasar por estas casetas de cobro solo son en efectivo y con un TAG especial.

¿Cuánto cuesta el paso por la caseta al aeropuerto en Nuevo León?

En la página de la REA mencionan que el costo de peaje en cada caseta de Nuevo León aumento durante cada mes de febrero. Hasta el momento los costos en la vía rápida al aeropuerto son los siguientes:

Autos de 2 a 4 ejes: 60 pesos

60 pesos Motocicletas: 35 pesos

35 pesos Autobues de 2 a 4 ejes: 119 pesos

119 pesos Camiones de 2 a 4 ejes: 119 pesos

119 pesos Camiones de 5 a 6 ejes: 235 pesos

235 pesos Camiones de 7 ejes: 287 pesos

287 pesos Camiones de 8 ejes: 342 pesos

342 pesos Camiones de 9 ejes: 400 pesos

400 pesos Eje Excedente: 61 pesos

Según la REA, los precios del peaje en cada caseta incrementa su tarifa según los costos operativos de administración y mantenimiento tras un calculo de desgaste en la infraestructura en la operación diaria en este servicio en autopistas de Nuevo León.

Historias recomendadas:

DAGM