Choque Múltiple Deja Dos Heridos y Vehículos Volcados en Carretera a Monclova, en Escobedo, NL

Un choque múltiple colapsó la carretera a Monclova en los límites de los municipios de Escobedo y El Carmen, Nuevo León, durante gran parte de la mañana del miércoles 17 de diciembre. El accidente dejó como saldo dos conductores lesionados en el sitio.

El primero de los eventos carreteros se dio en el sentido hacia el norte, a la altura de la colonia Andrés Caballero, donde el conductor salió del camino, y terminó volcado. Aparentemente, al ver un trozo de concreto en la vía, pierde el control y protagoniza el accidente, volcando fuera de la carretera a Monclova.

El segundo automovilista no logró frenar en su trayectoria, en el mismo sentido hacia el norte, y se impactó contra el muro de concreto, quedando su vehículo totalmente destrozado en la parte frontal. En el sentido contrario se registró la tercera de las víctimas, el chofer de un camión de personal, quien terminó impactándose contra los muros de cemento; perdió dos neumáticos delanteros e invadió la circulación.

Atienden a heridos en accidente en carretera a Monclova

Los primero respondientes fueron trabajadores de una compañía de grúa y paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron a dos heridos que presentaban algunos golpes y no requirieron ser trasladados a un hospital. Posteriormente, a la zona llegó personal de Protección Civil de Nuevo León para abanderar el área, donde dos traileros quedaron atascados entre los muros y el lodo.

Dos horas después, arribaron elementos de la Guardia Nacional para comenzar con la liberación de la carretera a Monclova, en los límites de Escobedo y El Carmen. El choque múltiple ocasionó una intensa carga vehicular por varias horas en la zona.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

