Muere Joven Atropellado en Guadalupe, Nuevo León; Cierran Carriles del Blvd. Miguel de la Madrid

Un hombre joven perdió la vida la noche de este martes 16 de diciembre tras ser atropellado en el bulevar Miguel de la Madrid, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, lo que provocó el cierre total de los carriles ordinarios y una intensa carga vehicular en la zona.

El fatal accidente se registró sobre el bulevar Miguel de la Madrid, a la altura de la avenida 10 de Mayo, en las inmediaciones de la colonia Libertad, donde un hombre de aproximadamente 25 años de edad fue embestido por un vehículo cuando presuntamente intentaba cruzar corriendo esta vialidad de alta velocidad.

De acuerdo con versiones de testigos en el lugar, el joven no logró atravesar el bulevar y fue impactado por un automóvil. A la llegada de los paramédicos, se confirmó que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que se solicitó la intervención de las autoridades correspondientes.

Noticia relacionada: Confirman 28 Lesionados en Choque de Camión con Tráiler en San Pedro

Cierran carriles ordinarios por atropello

Elementos de Policía y Tránsito de Guadalupe, así como corporaciones de auxilio, procedieron al cierre total de los carriles ordinarios del bulevar Miguel de la Madrid para permitir los peritajes y el deslinde de responsabilidades. Las unidades oficiales se colocaron desde el Puente Azteca, impidiendo el paso a los automovilistas.

Debido a esta situación, se generó una fuerte congestión vehicular, principalmente en el tramo que va del Puente Azteca hacia atrás. Como alternativa, las autoridades desviaron a los conductores hacia los carriles express con dirección a Monterrey, donde la circulación se mantuvo más fluida.

En el punto del accidente, el flujo vehicular comenzó a normalizarse conforme avanzaban las labores periciales; sin embargo, las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones y respetar los límites de velocidad.

El cuerpo fue trasladado por personal del Servicio Médico Forense, mientras la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del atropello.

Historias relacionadas: