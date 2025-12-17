Tráileres que Transportaban Vagones del Metro se Quedan Atorados con Cables en Monterrey

Tres tráileres que transportaban vagones del Metro de Monterrey se quedaron atrapados la mañana de este miércoles 17 de diciembre cuando transitaban por la avenida Ignacio Zaragoza, en el cruce de Modesto Arreola y por la calle Washington, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Noticia relacionada: Tráiler que Transportaba Vagón del Metro Derriba Postes en Monterrey

Al parecer, los conductores no midieron bien la altura y los vagones se quedaron atorados con los cables de tendido eléctrico y telecomunicaciones. Debido a esto, la vialidad en la avenida Ignacio Zaragoza se redujo únicamente a dos carriles de circulación, provocando un incremento en la carga vehicular de la zona.

Los tráileres con los vagones del Metro de Monterrey se quedaron varados en el sitio, en espera de la ayuda de las unidades de emergencia para poder continuar con su trayecto sin causar más afectaciones en la zona. Hasta el momento, se desconoce hacia donde se dirigían las unidades de carga; Metrorrey no ha emitido un comunicado al respecto.

Video: Se Atoran 3 Tráileres que Transportaban Vagones del Metro en Monterrey

Tráiler que transportaba vagón del metro derriba postes en Monterrey

No es la primera vez que se presenta una situación como esta con los vagones del Metro de Monterrey. En abril del 2024, un trailer que transportaba un vagón nuevo de Metrorrey derribó al menos 11 postes cuando transitaba por la avenida Aztlán, a la altura de la colonia Fomerrey 110, en la ciudad de Monterrey.

Uno de los cables alcanzó a Ángel de 18 años, un estudiante que acababa de bajar del transporte público y cruza a la calle. El joven cayó golpeándose en diferentes partes del cuerpo y permaneció en el sitio por más de dos horas sin recibir atención médica. Algunos postes quedaron ladeados, lo que preocupó a los vecinos quienes tenían temor por el riesgo que representaban.

Historias recomendadas:

Con información de Nany Sánchez | N+

SHH