Cierre Vial en Avenida Venustiano Carranza por Descarrilamiento de Tren en Monterrey

Minutos antes de las 07:00 de la mañana de este jueves 18 de diciembre, el descarrilamiento de un tren provoco el cierre de la vialidad en la avenida Venustiano Carranza, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

El descarrilamiento del tren ocurrió a la altura del Puente Rube, en el cruce de las avenidas Ruiz Cortines y Bernardo Reyes. El hecho generó la movilización de los elementos de Tránsito Municipal de Monterrey, quienes se encuentran trabajando en la zona.

Además del cierre vial en la avenida Venustiano Carranza, el descarrilamiento del tren también causó afectaciones en las avenidas Colón, Gonzalitos, Bernardo Reyes, Ruiz Cortines y en los alrededores de la colonia Industrial, en el municipio de Monterrey, originando una gran carga vehicular.

Conductores pasan más de una hora en el tráfico por descarrilamiento de tren

Diversos conductores, de motocicleta, autos, transporte público y algunos de carga, estuvieron más de dos horas en el tráfico, esperando a que la circulación de la avenida Venustiano Carranza y sus alrededores fuera reabierta.

No se puede pasar, yo tengo aquí ya más de dos horas, y no pues ya, ya se me hizo tarde para la chamba

La mayoría de los conductores se dirigían a su trabajo y tuvieron que avisar que llegarían tarde debido a este percance que afecto el trayecto de muchas personas en las primeras horas de este jueves 18 de diciembre; otros optaron por cruzar a pie entre los vagones. Además, comentaron que, en otras ocasiones y en este mismo punto, el tren ya les ha causado problemas en su trayecto, aunque no se descarrile.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

