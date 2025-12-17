Ejecutan a Dos Personas al Interior de Auto Deportivo en Avenida Garza Sada en Monterrey

La noche de este miércoles 17 de diciembre se reportó la ejecución de dos personas al interior de un auto deportivo sobre la avenida Eugenio Garza Sada en su cruce con avenida Alfonso Reyes en Monterrey, Nuevo León.

Fueron los mismos locatarios y testigos quienes reportaron este hecho luego de escuchar diversas detonaciones de arma. Al llegar a este punto, elementos de seguridad encontraron dentro de un estacionamiento de una plaza comercial un carro deportivo en color rojo en el cual localizaron a dos personas lesionadas.

A la llegada de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se confirmó que ambas personas ya no contaba con signos vitales. Ambos jóvenes siguen sin ser identificados pero tendrían entre 25 a 30 años, uno de ellos vestía un saco en color negro mientras que su acompañante portaba una chamarra azul marino. Las víctimas presentaban heridas de bala en cabeza y cuello.

Luego de confirmar el deceso de los jóvenes, la Policía de Monterrey acordó este estacionamiento para llevar a cabo las investigaciones correspondientes. Debido a que este ocurrió en una hora donde ciudadanos pasean por esta plaza comercial, elementos desplegaron un operativo de seguridad para evitar que las personas se acercaran a este sitio.

Presunto responsable de asesinato doble en carro deportivo huyó en motocicleta

Testigos señalaron que el presunto responsable habría llegado en una motocicleta hasta este punto para posteriormente disparar en varias ocasiones contra los pasajeros de este carro deportivo y luego huir a toda velocidad sobre la avenida Garza Sada.

Elementos de seguridad mencionaron que analizarán las cámaras de vigilancia que se encuentran cerca de este punto para tratar de identificar como ocurrió este asesinato doble. Se espera que en las próximas horas se den más detalles sobre este caso y se revelen las identidades de los jóvenes fallecidos.

