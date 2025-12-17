Rescatan a Mujer y a su Perro Tras Incendio en Casa Abandonada en Santa Catarina

Una mujer en condición de calle y un perro fueron rescatados con vida luego de un incendio registrado en un domicilio abandonado, ubicado cerca de la entrada principal al Parque La Huasteca, en el municipio de Santa Catarina.

La movilización de los cuerpos de emergencia se registró la tarde de este martes, cuando elementos del Grupo Jaguares de Protección Civil de Santa Catarina, en coordinación con Bomberos, acudieron al reporte de un incendio en una vivienda localizada en las inmediaciones de la avenida Morones Prieto, una de las zonas de mayor afluencia vehicular del municipio.

Al arribar al sitio, los rescatistas detectaron que al interior del inmueble se encontraba una mujer de aproximadamente 35 a 40 años de edad, quien aparentemente vivía en el lugar de manera irregular, al tratarse de una casa abandonada. De inmediato, los elementos ingresaron al domicilio para ponerla a salvo, logrando también rescatar a un pequeño perro que se encontraba con ella.

Investigan causas de incendio en Santa Catarina

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por las autoridades, la mujer no presentó lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital, aunque fue valorada en el lugar por personal de auxilio para descartar afectaciones por inhalación de humo.

Mientras tanto, los cuerpos de emergencia continuaron con las labores de combate y control del fuego, con el objetivo de evitar que las llamas se propagaran a otros inmuebles cercanos. La zona fue acordonada de manera preventiva, lo que generó tránsito lento en los alrededores durante varios minutos.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio, por lo que autoridades correspondientes ya iniciaron las investigaciones para determinar si el siniestro fue provocado por un accidente, una falla o algún otro factor.

Protección Civil reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar oportunamente cualquier conato de incendio, especialmente en viviendas abandonadas, ya que representan un riesgo tanto para personas en situación vulnerable como para la población en general.

