Investigan Posible Participación de un Tráiler en Tragedia de Ruta 611 de Apodaca, Nuevo León

Autoridades estatales de Nuevo León confirmaron que se analiza la posible participación de un segundo vehículo de carga pesada en el accidente donde murieron nueve personas y más de 60 resultaron heridas, tras el choque de un camión de la ruta 611.

El Fiscal General de Justicia del Estado de Nuevo León informó que dentro de las investigaciones por el accidente ocurrido el pasado domingo 14 de diciembre de 2025, minutos después de las cinco de la tarde, se detectó la presencia de un tráiler presuntamente involucrado, el cual habría sido captado en un video que actualmente solo está en manos de las autoridades ministeriales.

Analizan material para deslindar responsabilidades

De acuerdo con lo explicado por el fiscal Javier Flores Saldívar durante una entrevista, el material audiovisual que se revisa es un fragmento corto, en el que se observa al tráiler circulando junto al camión urbano. El objetivo principal del peritaje es determinar la velocidad de ambas unidades y establecer si existió negligencia u omisión por parte de alguno de los conductores.

Confirman Tráiler Involucrado en Tragedia de Ruta 611 en Apodaca

Detalló que el video hasta ahora disponible se corta justo cuando el tráiler enciende su direccional, por lo que ya se solicitó el material completo, a fin de confirmar si hubo contacto entre ambos vehículos o alguna maniobra que haya provocado el fatal desenlace.

Lo que se pretende ver es si hubo una conducta imprudente por alguna de las partes”, señaló el fiscal, quien confirmó que, hasta el momento, sí se considera a un tráiler dentro de la línea de investigación.

En cuanto a la atención a las víctimas, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León dio a conocer que las compañías aseguradoras ya se acercaron a la autoridad con la intención de hacerse cargo de la reparación de los daños, luego de que familiares de los fallecidos y lesionados denunciaran que no habían recibido apoyo tras la tragedia.

Las autoridades aseguraron que se mantendrán atentos al avance del peritaje y que, una vez analizado el video completo, se podrán ofrecer mayores detalles de manera pública, ante la exigencia de justicia por parte de los deudos y personas afectadas.

