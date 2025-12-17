Detienen a Dos Mujeres al Intentar Robar Más de 20 Prendas en Plaza Comercial en San Pedro, NL

La tarde de este martes 16 de noviembre dos mujeres fueron detenidas luego de ser sorprendidas presuntamente robando varias prendas dentro de una tienda en una plaza comercial en San Pedro Garza García, Nuevo León.

Fue a través de redes sociales donde se comenzó a compartir un video en el cual se ve a una guardia de seguridad despojando a una mujer de varias prendas escondidas en diferentes partes del cuerpo. Fue hasta este miércoles 17 de diciembre cuando elementos de la Policía de San Pedro informaron que tanto la presunta ladrona como su acompañante ya fueron detenidas.

Fue el mismo personal de esta tienda quienes se percataron que las mujeres intentaban salir de este establecimiento cargadas con 21 prendas escondidas. Este botín tendría un valor aproximado de 10 mil 159 pesos en mercancía. Luego de retirarle la ropa que intentaban robar, policías municipales arrestaron a las dos cómplices.

Identifican a mujeres que intentaron robar ropa en plaza comercial de San Pedro

Las mujeres fueron identificadas como Susana “N”, de 52 años y Lourdes “N”, de 51 años de edad. Ambas fueron puestas a disposición del Ministerio Público quienes se encargaran de definir su situación legal. Se espera que la empresa afectada presente su denuncia tras este intento de robo para procedes contra las detenidas.

La Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro pidió a locatarios denunciar este tipo de delitos los cuales incrementan durante la temporada navideña, momento en el que tiendas y plazas comerciales tiene una alta afluencia de ciudadanos. Los elementos mencionaron que se llevarán a cabo varios operativos para evitar este tipo de delitos y mantener a salvo a los ciudadanos que acuden a estos espacios para realizar diversas compras.

