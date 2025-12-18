Hombre es Sentenciado a 105 Años de Prisión por Abusar de una Niña de 10 Años en Nuevo León

La mañana de este jueves 18 de diciembre la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) dio a conocer la sentencia a un hombre identificado como Alan "N", de 37 años de edad, el cual es acusado de abusar a una menor de 10 años en el estado de Nuevo León. Las autoridades no mencionaron en que municipio ocurrieron los hechos.

La sentencia fue aplicada durante una audiencia en la cual un agente del Ministerio Público presento diversas pruebas contra el agresor. Luego de llevar a cabo este ejercicio jurídico, un juez ordenó una sentencia de 105 años y seis días de prisión, además de pagar la reparación de daños contra la familia de la menor agredida.

Alan “N” fue culpado por cuatro delitos entre los que se encuentran abuso, corrupción de menores, violencia familiar y equiparable a violación. Hasta el momento no se detalló en donde será resguardado el hombre, por lo que se espera se den más detalles sobre este caso por parte de la Fiscalía de Nuevo León.

Video: Sentencian a Hombre a 105 Años de Cárcel por Abuso a Menor en NL

¿Cómo ocurrieron los hechos por los que es acusado el hombre?

Este caso habría ocurrido entre el año 2021 y 2023, cuando familiares de la menor de 10 años presentaron una denuncia contra Alan “N” luego de que la menor acusara al sujeto por abuso. A cuatro años de este caso, las autoridades de investigación resolvieron este caso.

La Fiscalía de Nuevo León mencionó que Alan “N” grababa los actos cometidos contra la menor, pruebas que sirvieron en este caso para determinar como culpable al sujeto. Las autoridades determinaron que estos hechos habrían ocasionado daño físico, psicológicos, conductuales y afectaciones en el desarrollo integral de la afectada.

DAGM