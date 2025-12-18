Canadá Emite Alerta de Viaje a México; Nuevo León Aparece Entre los Más Peligrosos

El Gobierno de Canadá emitió un comunicado donde recomendaron a los residentes de este país viajar con precaución y evitar visitar diversos estados de México, entre los que se encuentra Nuevo León.

Fue a través de un mapa de México donde el Gobierno de Canadá señaló a cada estado con diferentes colores. Los lugares marcados en amarillo son considerados como sitios donde se recomienda tener mucho cuidado al visitarlos, mientras que los señalados en naranja las autoridades recomendaron evitar llegar a estos puntos.

La administración canadiense mencionó que esta alerta responde a diversos riesgos entre los que se encuentran secuestros, conflictos entre grupos delictivos, robos, bloqueos, extorsiones y diversas circunstancias que ponen en riesgo la vida de los visitantes a tierras mexicanas.

Canadá considera a Nuevo León como estado de riesgo

Uno de los estados señalados en color naranja es Nuevo León, ya que, según Canadá, en este lugar ubicado en el norte de México se registran niveles altos de violencia y presencia de grupos criminales por lo que pidieron a los ciudadanos evitar viajes no esenciales a este punto. En este comunicado también señalaron que la ciudad de Monterrey no es considerada como un sitio inseguro para visitantes.

Nuevo León no es el único estado considerado de riesgo, ya que en esta lista también aparecen lugares como Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Guanajuato, Chihuahua, Jalisco y otras entidades. En este informe también se señaló varios sitios turísticos y capitales las cuales quedaron excluidas de este señalamiento.

A través del portal del Gobierno de Canadá se informó que en caso de necesitar ayuda estarán a disposición las Embajadas canadienses para brindarles atención y protección. Dichos lugares están ubicados en Ciudad de México, Acapulco, Cabo San Lucas, Cancún, Guadalajara, Mazatlán, Monterrey, Playa del Carmen, Puerto Vallarta y Tijuana.

