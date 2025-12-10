EUA Revela Video de Incautación de Petrolero en Venezuela que Apoya a Organizaciones Terroristas

La fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi publicó en su cuenta de X, que hoy, el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Guardia Costera de Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Guerra, ejecutaron una orden de incautación de un petrolero utilizado para transportar petróleo sancionado desde Venezuela e Irán.

Durante varios años, el petrolero ha estado sancionado por Estados Unidos debido a su participación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras

Señaló que la incautación de este petrolero se realizó frente a las costas de Venezuela, y fue de forma segura, y nuestra investigación, junto con el Departamento de Seguridad Nacional, para prevenir el transporte de petróleo sancionado continúa.

Trump confirmó operativo

Hoy, el presidente Donald Trump anunció la operación en una conferencia e indicó que las imágenes del operativo serían divulgadas por las autoridades, y esto ya fue publicado por la fiscal de EUA.

Como probablemente ya sabrán, acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande

Previo a la confirmación de Trump, se había dado a conocer la intercepción de un buque venezolano, sin más información.

Venezuela tilda de "robo descarado" la confiscación de buque

Por su parte, el gobierno de Venezuela calificó como un "robo descarado" la confiscación por parte de Estados Unidos de un buque petrolero frente a las costas del país suramericano y advirtió que acudirá a instancias internacionales para denunciar "este grave crimen internacional".

