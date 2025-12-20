Nuevas Fotos de Jeffrey Epstein Destacan a Niños y Artistas como Michael Jackson y Mick Jagger

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó este viernes miles de registros relacionados con el fallecido multimillonario Jeffrey Epstein, luego de que el Congreso aprobara el mes pasado una legislación bipartidista que ordena la divulgación de dichos archivos.

Entre el material difundido del financiero estadounidense, acusado de operar una red de tráfico sexual de menores, destacan fotografías inéditas y controvertidas. En ellas se observa a Epstein acompañado de figuras públicas como el expresidente Bill Clinton, el músico Michael Jackson y el artista Mick Jagger, así como imágenes en las que el magnate posa junto a numerosos niños, lo que ha generado indignación y fuertes reacciones a nivel internacional.

Dentro de los documentos también figuran manuales titulados “entrenamiento para masajes para bebés”, cuya inclusión ha alimentado la especulación en redes sociales y medios de comunicación.

Archivos Jeffrey Epstein. Foto: Department of Justice (DOJ)

Otro de los elementos que ha causado polémica es una fotografía en la que Epstein aparece sonriente, sin camisa y con una toalla blanca alrededor de la cintura, sentado en un sofá. A su lado se distingue a otra persona que queda fuera de cuadro, pero de la que se alcanza a ver una pierna y un pie pequeño, con una zapatilla deportiva negra, lo que ha llevado a suponer que podría tratarse de un menor.

Archivos Jeffrey Epstein. Foto: Department of Justice (DOJ)

Aunque algunas imágenes podrían interpretarse de manera inocente, la magnitud del material vinculado al tráfico sexual ha reavivado la indignación pública y el temor de que los crímenes de Epstein hayan sido aún más extensos de lo que se conocía.

Archivos Jeffrey Epstein. Foto: Department of Justice (DOJ)

Las víctimas de Epstein eran principalmente menores de edad. Diversos documentos judiciales y testimonios señalan que el financiero se aprovechaba de niñas y adolescentes de entre 14 y 17 años, aunque algunas denunciantes aseguran que tenían apenas 11 años cuando comenzaron los abusos. Por ello, la difusión de fotografías en las que aparece rodeado de niños aún más pequeños ha incrementado las sospechas sobre la profundidad de sus delitos.

Denuncia por robo de fotografías de niñas

Una denuncia presentada ante el FBI en 1996 reveló que Epstein fue acusado de robar fotografías y negativos que un artista había tomado de sus hermanas, de 12 y 16 años, para un proyecto personal. El informe, elaborado años antes de que se iniciaran investigaciones formales por abuso sexual, señala que la denunciante creía que Epstein había vendido las imágenes.

Aunque el nombre de la artista fue censurado en el expediente, posteriormente se identificó como Maria Farmer, quien durante décadas sostuvo que el FBI desestimó su denuncia y la acusó de haberla inventado. Farmer afirmó que Epstein le pidió fotografiar niñas en piscinas y que la amenazó para que guardara silencio, advirtiéndole que “quemaría su casa” si hablaba.

“He esperado 30 años”, declaró Farmer al New York Times el viernes. “No lo puedo creer. Ya no pueden llamarme mentirosa”.

La publicación de los archivos busca dar cumplimiento a la ley aprobada en noviembre por amplia mayoría en el Congreso, que ordena la liberación total de los documentos relacionados con Epstein.

La muerte de Epstein

En julio de 2019, mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual que involucraban a decenas de menores, Epstein fue hallado en su celda en Manhattan con marcas en el cuello y puesto bajo vigilancia por un aparente intento de suicidio. En ese momento, las autoridades no pudieron determinar si las lesiones fueron autoinfligidas o producto de un ataque.

Epstein aseguró haber sido golpeado y mencionó a un agresor. Sin embargo, en agosto de 2019, la Oficina Federal de Prisiones informó que el magnate fue encontrado muerto y concluyó que se trató de un suicidio.

