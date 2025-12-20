Uno de los Desafíos que Enfrentan Personas que Viven en Situación de Calle es el Intenso Frío

El intenso frío es uno de los desafíos que enfrentan las personas que viven en situación de calle.

Tan solo aquí en la Ciudad de México, las autoridades estiman que hay cerca de 3 mil personas en esta condición.

La mitad se concentra en 2 alcaldías de la capital.

Pedro Palmeras, una persona en situación de calle indica:

El frío, algo pues cala porque no tenemos la suficiente ropa. Nada más la que traigo, una chamarra, un pantalón

Asegura que se queda dormido donde le da sueño.

Según un censo realizado por las autoridades, en la Ciudad de México hay 2 mil 800 personas en situación de calle, que duermen en la vía pública.

El 50% se ubica en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.

Se quedan en parques, jardines, en el exterior de estaciones del Metro, camellones o debajo de bancas; otros, en campamentos improvisados, como en el que Marcos y su pareja pasarán el invierno, cerca de Garibaldi.

No, es que en un albergue uno se siente encerrado y además no puede hacer lo que uno quiere

Video: Intenso Frío, Uno de los Desafíos que Enfrentan las Personas que Viven en Situación de Calle

Albergues

El gobierno cuenta con 12 albergues donde pernoctan cerca de 2 mil 500 personas, ante la negativa de algunas personas a acudir a los albergues, señalan que no se les puede obligar a ingresar y buscan mejorar los lugares.

Guillermo Alan García, director ejecutivo del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias de la Secretaría del Bienestar de la CDMX, señaló sobre el tema:

Tiene que ser con consentimiento voluntario. Han ocurrido ciertos incidentes en los espacios; eso se reconoce, mejorar la calidad de la alimentación, mejorar la calidad de los servicios médicos y en cuestión de limpieza

Osvaldo, otra persona en situación de calle, explica:

Normalmente traigo mi sudadera, dos playeras y la chamarra. El vivir en la calle es más higiénico que estar allá adentro

Cenas

Ante el incremento del frío del invierno, desde mediados de noviembre las autoridades capitalinas reparten todas las noches poco más de mil cenas calientes y 50 cobijas.

Clara Icela, de atención a Poblaciones Prioritarias, indicó:

Hoy nos tocaron frijoles charros, té y su ración de pan, se van muy contentos con su cena

Las mejoras al modelo de acercamiento con las personas en situación de calle implican ganarse su confianza para conocer si tienen familia, expectativas de vida o si saben algún oficio o empleo.

Tienen detectado por lo pronto que entre las afecciones más comunes están las lesiones de piel y musculares.

Arturo Sierra y Guillermo Segura

