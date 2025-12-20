Desalojo de Comerciantes de Romería de Alameda Central Provoca Bloqueo en Avenida Juárez

Comerciantes de romería navideña bloquearon este viernes la avenida Juárez para manifestarse en contra de la falta de permisos que, aseguran, les impide trabajar en la Alameda Central durante la temporada de Navidad, una de las más importantes del año para sus ingresos.

Durante la tarde de este día, los inconformes se concentraron sobre esta vialidad, una de las más transitadas del Centro Histórico, lo que generó afectaciones a la circulación vehicular y al transporte público.

Los comerciantes portaban pancartas con consignas como “Respeto a los históricos de la Alameda Central” y “Exigimos trato justo y equitativo”, en las que demandaron ser tomados en cuenta por las autoridades capitalinas.

Comerciantes de la Alameda Central. Foto: N+

Comerciantes piden dialogar con autoridades de la CDMX

Los manifestantes señalaron que muchos de ellos cuentan con años, e incluso décadas, dedicándose al comercio ambulante en la zona, por lo que consideran injusto que se les niegue la autorización para instalarse precisamente en un periodo de alta afluencia de visitantes.

Aseguraron que esta situación afecta de manera directa la economía de sus familias, ya que las ventas de diciembre representan un ingreso fundamental para cubrir gastos básicos.

Continúa el bloqueo de Comerciantes en Avenida Juárez para Exigir Espacios en Temporada Navideña

Durante la protesta, los comerciantes pidieron la apertura de una mesa de diálogo con autoridades del gobierno local para buscar una solución que les permita trabajar de manera ordenada y regular.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si atenderán las demandas, mientras continúan las afectaciones viales en la zona.

Historias recomendadas: