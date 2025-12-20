Explota Tanque de Gas en Bazar Navideño de Teoloyucan, Edomex

La tarde de este sábado 20 de diciembre se registró una fuerte explosión provocada por un cilindro de gas L.P. en un bazar navideño instalado en el Jardín Bicentenario, ubicado en el primer cuadro del municipio de Teoloyucan, en el Estado de México.

De acuerdo con información preliminar, el saldo del siniestro es de al menos 10 personas lesionadas. Algunas de ellas presentaron quemaduras de consideración y fueron trasladadas de emergencia a hospitales de la región para recibir atención médica especializada, mientras que otras fueron atendidas en el lugar por paramédicos, sin que fuera necesario su traslado. Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas fallecidas.

Los primeros reportes señalan que la explosión ocurrió de manera repentina, presuntamente en la zona de alimentos del bazar, donde se utilizaban cilindros de gas para la preparación de comida. La onda expansiva alcanzó varios puestos, provocó daños materiales y causó lesiones a personas que se encontraban en las inmediaciones, principalmente por quemaduras y golpes derivados del impacto.

Al sitio acudieron paramédicos de Protección Civil municipal, quienes brindaron atención prehospitalaria a los heridos, así como elementos de la policía municipal que acordonaron el área para evitar nuevos riesgos y facilitar las labores de auxilio.

Captan explosión en VIDEO

La explosión fue captada en video por habitantes de zonas aledañas, incluso a varios kilómetros del bazar. En las imágenes, difundidas en redes sociales, se observa una columna expansiva que se eleva en el cielo y desaparece, así como a personas saliendo corriendo del tianguis navideño en medio de escenas de confusión y alarma.

Explosión del tanque de gas. Foto: FB Teoloyuquenses

En una de las grabaciones se escucha a un visitante alertar sobre una persona con quemaduras, mientras las imágenes muestran a una mujer en estado de shock, con la ropa quemada y adherida al cuerpo. Las autoridades ya investigan las causas del incidente y reforzarán las medidas de seguridad en este tipo de eventos.

Captan a mujer con quemaduras. Foto: FB ES•MX

