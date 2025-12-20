Choca Vehículo Contra Edificio de Segob; Hay Varios Lesionados

La mañana de este sábado 20 de diciembre se registró un aparatoso accidente vial en la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc, luego de que el conductor de un vehículo particular, presuntamente en estado de ebriedad, chocó contra una camioneta y posteriormente se impactó contra la reja del inmueble de la Secretaría de Gobernación, ubicado en General Prim número 21.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando el automovilista perdió el control de la unidad, lo que provocó una colisión inicial con una camioneta que circulaba por la zona. Tras el impacto, el vehículo continuó su trayectoria hasta estrellarse contra la reja perimetral del edificio federal, ocasionando daños materiales tanto a los automóviles involucrados como a la infraestructura del inmueble.

Choque contra edificio de la Segob. Foto: N+

Como resultado del accidente, varias personas resultaron lesionadas. Paramédicos que arribaron al sitio brindaron atención médica de emergencia y determinaron el traslado de los heridos a distintos hospitales para su valoración y atención especializada. Hasta el momento, no se ha informado de víctimas mortales, aunque el estado de salud de los lesionados se mantiene bajo observación médica.

Se encuentra acordonada parte del cruce entre la calle General Prim y Abraham González, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, debido al choque entre dos vehículos particulares, de los cuales uno se impactó en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación.



Sigue la señal por… pic.twitter.com/BxfMLUL9jb — NMás (@nmas) December 20, 2025

Acordonan la zona

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México acudieron al lugar para acordonar la zona y garantizar la seguridad de peatones y automovilistas. Asimismo, se implementaron cortes a la circulación en calles aledañas para facilitar las labores de auxilio, así como el arribo de peritos, quienes se encargarán de realizar las diligencias correspondientes y deslindar responsabilidades.

Choque en Alcaldía Cuauhtémoc: Vehículo ebrio Impacta Camioneta y Edificio Federal

Personal especializado también trabaja en la remoción de los vehículos siniestrados y de los escombros generados por el impacto contra la reja del inmueble federal. Debido a que se trata de un edificio perteneciente al gobierno federal, las autoridades prevén que las investigaciones y los trabajos de retiro de daños se prolonguen por más tiempo de lo habitual.

Por esta razón, se espera que la circulación en la zona permanezca afectada durante varios minutos más, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas tomar vías alternas y extremar precauciones al transitar por el área.

Historias recomendadas: