El 95% de Alumnos Ingresó a sus Primeras Opciones tras Eliminar Examen COMIPEMS: Sheinbaum

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de tarjetas de la Beca Universal para la Educación Media Superior “Benito Juárez” y supervisó la construcción del nuevo Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 304, en el municipio de El Marqués, en Querétaro, que tiene un 90 por ciento de avance y estará listo el 27 de diciembre.

Durante su visita a la entidad, la mandataria explicó que, antes de asumir el gobierno, se realizó una encuesta para conocer las principales razones por las que las y los jóvenes abandonaban el nivel medio superior. Detalló que el principal motivo era económico, situación que actualmente se atiende mediante el otorgamiento de becas; el segundo factor era la lejanía de los planteles educativos; y el tercero, la falta de interés de los estudiantes por la escuela.

En este contexto, Sheinbaum Pardo informó que su administración impulsa la construcción de 20 nuevas preparatorias en todo el país. Además, señaló que en algunas secundarias donde no existe turno vespertino, los planteles son utilizados por las tardes para impartir estudios de nivel medio superior, con el objetivo de ampliar la cobertura educativa.

La presidenta adelantó que se prevé la apertura de 150 mil espacios adicionales en preparatoria a lo largo del sexenio, como parte de la estrategia para reducir el abandono escolar y garantizar el acceso a la educación.

Modifican plan de estudios

Asimismo, indicó que se modificó el plan de estudios de todo el nivel medio superior, estableciendo un primer año común para todos los sistemas educativos. Subrayó que ya no existe examen de ingreso y que actualmente el 95 por ciento de los estudiantes logra incorporarse a su tercera opción educativa.

Como referencia, mencionó que en Estados Unidos los jóvenes suelen asistir a la preparatoria más cercana a su domicilio, aunque aclaró que no se trata de un modelo a seguir, al señalar que ese país enfrenta problemas relacionados con valores y drogadicción.

Por su parte, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, aseguró que la entidad ocupa el segundo lugar a nivel nacional en el número de grados escolares en los que se encuentran los jóvenes, así como en el índice de estudiantes que regresaron a clases tras la pandemia de COVID-19.

