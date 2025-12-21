¿Qué Pasó en la Estación Hidalgo de Línea 3 del Metro Hoy, Domingo 21 de Diciembre?

La noche de este domingo 21 de diciembre, usuarios de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, que corre de Indios Verdes a Universidad, reportaron el lento avance de los trenes, situación que ha provocado aglomeraciones de pasajeros en diversos andenes, principalmente en estaciones de alta afluencia.

A través de redes sociales, los usuarios denunciaron que los tiempos de espera entre un tren y otro se han prolongado hasta por 10 minutos, lo que ha generado molestia e incertidumbre entre quienes intentan trasladarse a sus destinos.

“Detenidos en Hidalgo, Línea 3 dirección Universidad, más de cinco minutos y la gente ya se juntó”, “Línea 3 no avanza, ¿qué pasa?” y “Domingo y siguen los retrasos en la Línea 3, Hidalgo con 10 minutos entre trenes”, son algunos de los mensajes difundidos por usuarios en la red social X, antes Twitter.

¿Qué respondieron las autoridades del Metro?

Ante estas denuncias, autoridades del STC Metro informaron que se realizaron revisiones en la zona de vías, lo que ocasionó la disminución temporal en la velocidad de circulación de los trenes. No obstante, aseguraron que, tras concluir las inspecciones correspondientes, se agilizó la marcha en la Línea 3 para normalizar el servicio de manera gradual.

Asimismo, el organismo exhortó a los usuarios a permitir el libre cierre de puertas, descender del vagón antes de ingresar y respetar la línea amarilla de seguridad, a fin de evitar mayores retrasos. El Metro reiteró su llamado a seguir las indicaciones del personal y mantenerse atentos a los avisos oficiales mientras se restablece por completo la regularidad del servicio.

