Chorro Polar Proveniente de EUA y Frente Frío 24 Congelarán a México: Lista de Estados Afectados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío número 23 dejará de afectar al país; no obstante, el ingreso de un nuevo sistema frontal, en combinación con un chorro polar proveniente de Estados Unidos, provocará un marcado descenso de temperaturas en al menos 20 estados de la República Mexicana.

De acuerdo con el organismo, durante la mañana de este lunes 22 de diciembre el frente frío 23 adquirirá características de estacionario sobre los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Sin embargo, se prevé que se disipe en el transcurso de la tarde, por lo que dejará de generar efectos sobre el territorio nacional.

Pese a ello, las condiciones invernales continuarán debido a la aproximación de el frente frío número 24. Para el miércoles, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera localizada sobre la costa occidental de Estados Unidos interactuará con la corriente en chorro polar y con el frente frío 24 que se desplazará hacia el noroeste de México.

El SMN advirtió que estas condiciones podrían generar un ambiente frío a muy frío, así como posibles afectaciones en algunas zonas del país, por lo que recomendó a la población mantenerse informada a través de los avisos oficiales y tomar precauciones ante las bajas temperaturas y los fuertes vientos.

Clima para el Martes 23 de Diciembre: ¿Dónde habrá Bajas Temperaturas?

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Clima para el Miércoles 24 de diciembre: ¿Dónde habrá bajas temperaturas?

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

