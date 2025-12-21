Frío en CDMX: Activan Alerta por Bajas Temperaturas en Estas Alcaldías

La madrugada del lunes 22 de diciembre traerá temperaturas bajas para varios habitantes de la Ciudad de México. Seis alcaldías enfrentarán condiciones térmicas que oscilan entre los 4 y 6 grados centígrados durante las primeras horas del día.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del gobierno capitalino emitió el domingo 21 de diciembre a las 13:00 horas un comunicado advirtiendo sobre estas condiciones meteorológicas. El periodo de alerta comprende de las 02:00 a las 08:00 horas del lunes.

Las demarcaciones afectadas se concentran principalmente en la zona sur y poniente de la capital. Se trata de las demarcaciones:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Las autoridades emitieron una serie de recomendaciones preventivas para la población. Entre ellas destacan abrigarse adecuadamente con especial atención en nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura y mantener a las mascotas resguardadas del frío sin dejarlas a la intemperie. También sugieren el consumo de abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

El gobierno capitalino habilitó el número de emergencias 911 y la línea 55-5683-2222 para reportes relacionados con esta situación meteorológica.

El solsticio que da inicio a la estación más fría

Las bajas temperaturas alertadas coinciden con el inicio astronómico del invierno. El domingo 21 de diciembre a las 09:03 horas en México se registró el solsticio de invierno, fenómeno que marca el fin del otoño y el comienzo de la estación invernal en el hemisferio norte.

Este evento astronómico ocurre debido a la inclinación del eje de rotación de la Tierra, que se mantiene alrededor de 23.5 grados respecto al plano de su órbita. El término proviene del latín "solstitium", que significa "el Sol se detiene", haciendo referencia al momento en que el astro alcanza su punto más bajo en el cielo del hemisferio norte.

Durante el solsticio de invierno se vive la noche más larga y el día más corto del año en el hemisferio norte. La situación es contraria en el hemisferio sur, donde este mismo día marca el inicio del verano.

Según datos del INAOE y UNAM Global, en la antigüedad el Sol servía como guía para medir el tiempo gracias a su posición y las sombras que proyectaba, mientras que en la actualidad se utilizan los relojes para esta función.

