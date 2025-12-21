Hoy es el Día Más Corto del Año: ¿Por Qué Ocurre Este Fenómeno en Solsticio de Invierno?

Es bien sabido que este 21 de diciembre es el Solsticio de Invierno, que marca la llegada de la temporada más fría del año, pero con ella también llega un fenómeno único: se trata del día más corto del año y la noche más larga. Ambas son hoy y en N+ te compartimos cuál es la explicación de este fenómeno.

Pero antes, te recordamos que en notas previas te dimos a conocer la fecha y hora exacta de la entrada del invierno en México, así como la fecha en la que se espera el fin del frío, por si quieres regresar la chamarra al closet.

¿Qué pasa en el solsticio de invierno?

El solsticio de invierno se recibe el 21 de diciembre y determina el inicio de la estación invernal.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señala que el término solsticio significa “Sol quieto”. En este periodo, la posición aparente del Sol cambia muy poco en el cielo. A la misma hora del día, puede observarse que el astro sigue una trayectoria que, a lo largo del año, dibuja el analema: una figura con forma de ocho que revela el movimiento solar sobre el horizonte.

A partir del solsticio de invierno, los días serán fríos y las noches más largas, pero aumentarán poco a poco los minutos de luz diaria.

¿Por qué hoy es el día más corto del año?

La UNAM explica que durante el solsticio de invierno, el Sol llega a su altura mínima al mediodía y el ángulo de incidencia de su luz es menor, lo que provoca que la duración del día sea más breve. Por eso, este 21 de diciembre será el día más corto del año en México y el hemisferio norte.

El solsticio de invierno sucede porque la Tierra se encuentra inclinada 23.5 grados respecto al Sol, y en esta fecha el hemisferio norte recibe la menor cantidad de luz del año.

