¿Se Redefine el Invierno? Alertan de Nuevo Fenómeno, Mientras el Ártico Sufrió Calor Récord

El Ártico sufrió un año 2025 de calor récord mientras los científicos del clima advierten sobre una "redefinición del invierno".

Dicha zona es conocida como "el refrigerador del mundo" pero se está calentando hasta cuatro veces más rápido que el promedio mundial, de acuerdo con expertos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Temperaturas altas por calor

De octubre de 2024 a septiembre de 2025, las temperaturas en toda la región ártica fueron las más altas en 125 años de registros modernos, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA). Los últimos 10 años han sido los 10 más cálidos registrados en el Ártico.

La extensión máxima del hielo marino en 2025 fue la más baja en los 47 años de registros satelitales, según informó la NOAA en su informe anual sobre el Ártico.

La dependencia informó que el hielo más antiguo y grueso de la región ha disminuido en más del 95% desde la década de 1980, a medida que el Ártico se vuelve más cálido y lluvioso.

Se espera que los efectos de La Niña continúen desde diciembre de 2025 hasta febrero de 2026. Pero ¿qué es La Niña y qué clima traerá?

La Niña se refiere al enfriamiento periódico de las temperaturas superficiales del océano en el Pacífico ecuatorial central y centro-oriental. Normalmente, los fenómenos de La Niña ocurren cada tres a cinco años aproximadamente, pero en ocasiones pueden ocurrir durante años consecutivos. La Niña representa la fase fría del ciclo.

¿Cómo afecta La Niña a las nevadas?

En regiones donde cae nieve su presencia "probablemente se traduzca en una temporada de nieve inusualmente prolongada.

¿Qué es La Niña?

Según el Servicio Nacional de Satélites, Datos e Información Ambiental, La Niña es un patrón meteorológico que ocurre en el Océano Pacífico. En este patrón, fuertes vientos impulsan agua cálida a la superficie del océano desde Sudamérica hasta Indonesia. A medida que el agua cálida se desplaza hacia el oeste, el agua fría de las profundidades asciende a la superficie cerca de la costa sudamericana.

Los episodios de La Niña en los meses de invierno se caracterizan por una corriente en chorro en forma de ola que atraviesa Estados Unidos y Canadá, lo que provoca condiciones más frías y tormentosas de lo normal en el norte, y más cálidas y menos tormentosas en el sur, según el Servicio Meteorológico Nacional. "Históricamente, en esta parte del Medio Oeste, el otoño tiende a ser más cálido y seco de lo normal, mientras que los inviernos tienden a ser más húmedos de lo normal".

